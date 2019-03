VijverRun33 is toe aan vijftiende editie MMM

01 maart 2019

19u41 0 Heusden-Zolder Op zondag 17 maart vindt de 15e editie van VijverRun33 plaats. Deze unieke bosloop is een vaste waarde geworden in het Limburgse sportlandschap.

Zowel voor beginners als gevorderden is het een uitdagende wedstrijd in het waterrijkste gebied van België. Het parcours door onze bossen en langs de vijvers is een van de mooiste van Midden-Limburg en doorkruist Hasselt, Zonhoven en Heusden-Zolder.