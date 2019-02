Video: Motorrijder (28) kritiek na dubbele klap tegen auto’s Toon Royackers

12 februari 2019

17u14 0 Heusden-Zolder In de Dellestraat in Heusden-Zolder is dinsdagnamiddag een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt na een klap tegen twee auto’s. Het ongeval gebeurde kort voor 15 uur ter hoogte van het uitrittencomplex van de E313 naar het industrieterrein Lummen-Zolder.

De motard botste om een nog onduidelijke reden eerst met een Tesla, en werd vervolgens weggeslingerd naar de flank van een auto, die net de snelweg verliet. De 28-jarige man werd in kritieke toestand en onder begeleiding van de MUG naar het ziekenhuis gebracht. Later in de namiddag leek zijn toestand opnieuw stabiel. Door het ongeval sloot de politie even de afrit Lummen-Zolder af, voor de bestuurders die uit de richting van Hasselt kwamen. De lokale politie moest ook ter plaatse komen om het verkeer op het Industrieterrein zelf te regelen. Inmiddels is de rijbaan weer vrij gemaakt.