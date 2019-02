Video: Brand zorgt voor ravage bij voedingsbedrijf Damhert Volgens zaakvoerster Grete Remen is alles maandag opnieuw operationeel in hob-units’ Toon Royackers

14 februari 2019

04u35 3 Heusden-Zolder Een hevige brand heeft donderdagmorgen de kantoren van het voedingsbedrijf Damhert van Vlaams Parlementslid Grete Remen (N-VA) vernield. Alerte buurtbewoners zagen omstreeks 1.15 uur plots een hevige rookontwikkeling rond het gebouw aan de Kapelstraat in Heusden-Zolder. Zij sloegen meteen alarm bij de hulpdiensten. Toen die ter plaatse kwamen, woedde vooraan in het bedrijf al een smeulende brand. Alle kantoren en een deel van de magazijnen zijn vernield.

“Het vuur situeerde zich duidelijk in het kantoorgedeelte,” zegt sectorcommandant kapitein Werner Van Kerckhove van brandweerzone Zuid-West Limburg. “Gelukkig was er niemand meer aanwezig, omdat er geen nachtelijke activiteit is in het bedrijf. Binnen bleek het vooral om een grote, smeulende brand te gaan, met een enorme rookontwikkeling. Hoe het vuur precies ontstaan is, weten we nog niet. Door de omvang van het gebouw, was het voor ons alleszins niet gemakkelijk om de brandhaard te vinden. Uiteindelijk kregen we het vuur na het doorzoeken van het gebouw wel snel onder controle. De aanpalende magazijnen hebben we grotendeels kunnen vrijwaren.” Kort na twee uur kon de brandweer beginnen met een nacontrole en de ventilatie van het gebouw.

Nare droom

Damhert is een bekend natuurvoedingsbedrijf, dat geleid wordt door Vlaams Parlementslid Grete Remen (N-VA) en haar familie. Zij kwam afgelopen nacht zelf poolshoogte nemen. “Ik ben ‘s nachts uit mijn bed gebeld. Het leek hier wel even een nare droom toen we aankwamen. De schade is enorm: het bureaugedeelte is compleet vernield, en ook in de magazijnen is er veel rookontwikkeling geweest. We werken natuurlijk met voedingsproducten, dus ik vrees dat het grootste deel van onze voorraad niet meer bruikbaar zal zijn.”

Maandag toch weer open

Later op de dag kwam er wel duidelijkheid over de oorzaak van de brand. “Experts wijzen nu naar onze bestelscanner”, aldus Grete Remen. “Die zou ‘s nachts een kortsluiting gegeven hebben. Het vuur moet al een uur gewoed hebben, vooraleer het werd opgemerkt. Via de airco en de verwarming heeft het zich kunnen verspreiden naar alle burelen. Door de brandwerende poorten is het niet verder gegaan naar het magazijn. Onze vijftig mensen die op deze site werken, zijn voorlopig technisch werkloos. Toch willen we maandag alweer operationeel zijn. We gaan hob-units plaatsen, zodat we op die manier kunnen verderwerken. De klanten hebben we ook al allemaal afgebeld. Zij reageren erg begripvol op onze situatie, maar we gaan toch trachten hen snel weer te bedienen.”