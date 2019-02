Video: Brand vernielt kantoren van voedingsbedrijf Damhert Toon Royackers

14 februari 2019

04u35 0 Heusden-Zolder Een hevige brand heeft donderdagmorgen de kantoren van het voedingsbedrijf Damhert van Vlaams Parlementslid Grete Remen vernield. Alerte buurtbewoners zagen omstreeks 1.15 uur plots een hevige rookontwikkeling rond het gebouw aan de Kapelstraat in Heusden-Zolder. Zij sloegen meteen alarm bij de hulpdiensten. Toen die ter plaatse kwamen woedde vooraan in het bedrijf al een smeulende brand.

“Het vuur situeerde zich vooral in het kantoorgedeelte,” zegt Sectorcommandant Kapitein Werner Van Kerckhove van brandweerzone Zuid-West Limburg. “Gelukkig was er niemand meer aanwezig, omdat er geen nachtelijke activiteit is in het bedrijf. Binnen bleek het vooral om een grote, smeulende brand te gaan, met een enorme rookontwikkeling. Hoe het vuur precies ontstaan is, weten we nog niet. Door de omvang van het gebouw, was het voor ons bovendien niet gemakkelijk om de brandhaard te vinden. Uiteindelijk kregen we het vuur na het doorzoeken van het gebouw wel snel onder controle. De aanpalende magazijnen hebben we zo grotendeels kunnen vrijwaren.” Kort na twee uur kon de brandweer beginnen met een nacontrole en de ventilatie van het gebouw.

Damhert is een bekend natuurvoedingsbedrijf, dat geleid wordt door Vlaams Parlementslid Grete Remen (N-VA). Zij kwam afgelopen nacht zelf polshoogte nemen. Bij het bedrijf werken vandaag zo een 120 mensen. Een controle van het gebouw en de voorraad natuurvoeding zal in de loop van de donderdag duidelijk moeten maken hoe groot de schade is, en of de werkzaamheden snel weer opgestart kunnen worden.