Vesparijder komt om bij aanrijding AUTOBESTUURSTER WIJKT VAN RIJVAK AF EN SLEURT SLACHTOFFER MEE TOON ROYACKERS

07 mei 2018

02u40 0 Heusden-Zolder Een 44-jarige man uit Balen is gisteravond om het leven gekomen tijdens een toeristisch Vespatochtje met vrienden. In een bocht op de Westlaan in Heusden-Zolder reed een auto in op hun kleine groep. De man werd als laatste Vespabestuurder uit de rij opgeschept en meegesleurd. De autobestuurster legde een positieve ademtest af.

De man uit de Antwerpse Kempen was zondagnamiddag samen met twee vrienden gaan rondrijden, en ze waren kort voor 19 uur bijna aan het einde gekomen van hun toeristisch tochtje. Ze reden op de Westlaan nog in de richting van deelgemeente Viversel toen ze in een scherpe bocht plots verrast werden door een tegenligger. Volgens de twee voorste Vesparijders week de automobiliste daar van haar rijvak af. Zij konden haar nog net op tijd ontwijken, maar hun derde makker kon zelf geen kant meer op.





Boom ontworteld

De 44-jarige Balenaar werd opgeschept en meegesleurd. Zijn Vespa belandde door de harde slag in het struikgewas, terwijl de man zelf op het asfalt smakte. De auto met aan boord een moeder met haar twee kinderen, schoof de berm in. De wagen knalde er tegen een boompje en belandde uiteindelijk in een diepe gracht. De klap was zo hevig dat de boom ontworteld werd en op de straat denderde.





In shock

Een ambulance en een MUG-team snelden meteen ter plaatse. Maar voor de Vesparijder kon geen hulp meer baten. Hij stierf op de plaats van het ongeval. De automobiliste en haar twee kinderen hadden lichte verwondingen opgelopen door het gesprongen glas van de autoruit. De vrouw zelf verkeerde door het tragische ongeval bovendien in shock. Zij werd samen met haar kinderen naar het ziekenhuis van Hasselt gebracht. Brandweerzone Zuid West Limburg zorgde voor een slachtoffertent om het ongeval af te schermen van de omgeving. De twee bevriende Vesparijders werden meteen opgevangen door de hulpdiensten. Ook zij waren zondagavond erg aangedaan door de gebeurtenissen. De lokale politie van Heusden-Zolder sloot de Westlaan af tussen Viversel en het uitrittencomplex van de E314 van Terlaemen. Bestuurders moesten de hele avond rondrijden. Een verkeersdeskundige kwam intussen op vraag van het parket Limburg ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.





Niet eerste keer

Het ongeval van zondagavond is trouwens al de tweede zware klap dit jaar in precies dezelfde bocht. Op 3 januari miste een vrachtwagenbestuurder dezelfde bocht van de Westlaan en knalde toen met zijn truck op enkele boompjes. Zijn vrachtwagen kantelde uiteindelijk in de diepe gracht. Gelukkig bleek de bestuurder toen zelf eerder lichtgewond.