Verplichte aankoop laptop in college zet kwaad bloed bij ouders: “6 jaar lang 18 euro per maand, zonder overleg? Wij willen alternatieven” Marco Mariotti

03 maart 2019

16u29 0 Heusden-Zolder Het Sint Franciscus College in Heusden-Zolder start in het nieuwe schooljaar met een laptopproject waarbij leerlingen een laptop moeten aanschaffen via een maandelijks afbetalingsplan. Het gaat om 18 euro per maand, verspreid over drie jaar. “Hier is nooit overleg geweest, en wij willen op zoek naar alternatieven”, klinkt het bij ongeruste ouders.

Als het van de schooldirectie van SFC afhangt, wordt vanaf 1 september de laptop in de klas gebruikt, maar moeten de leerlingen ze wel zelf aankopen. Je eerste exemplaar koop je op het eerste middelbaar aan, maar op het vierde middelbaar wordt verwacht een nieuwe laptop aan te kopen wegens veroudering. Dat zal allemaal via een afbetalingsplan gebeuren. “Ons werd verteld dat het eigenlijk om zes jaar lang 18 euro per maand gaat”, zegt Bruno Dusoleil, één van ongeruste ouders. “We begrijpen niet waar dit idee plots vandaan komt, we staan voor voldongen feiten.”

Veel kansarme gezinnen

De ouders benadrukken dat ze niet tegen de laptop of digitalisering zijn, maar betreuren dat er nooit overleg werd gepleegd. “Samen kunnen we op zoek gaan naar alternatieven. Daarvoor dient een school- en ouderraad. Het is niet voor iedereen evident om dit bedrag op tafel te leggen. En wat met ouders die hier twee of zelfs drie kinderen hebben schoollopen? Twee laptops in zes jaar tijd is te zot voor woorden. Een zware verplichte kostprijs.”

Opvallend is dat volgens de ouders één op de vijf kinderen in de gemeente kansarm is. “Er hangt zelfs een banner aan de schoolpoort. De gewone schoolboeken verdwijnen trouwens niet, dus het gaat om een extra kost. En wat met diefstal? En waar gaan de leerlingen die laptops overdag in opbergen? Er was sprake van de aankoop van lockers, die we als ouders dus weer kunnen huren.”

Petitie

Volgens de ouders mogen de leerkrachten zélf kiezen hoe ze het gebruik van de laptop in de les willen hanteren. “De kans bestaat dat ze dus weinig gebruikt worden. We kunnen ons wel vinden in een schoolreserve van laptops om zieke leerlingen thuis of op school individueel bij te werken.”

De ouders - die naar eigen zeggen verschillende keren een gesprek vroegen - willen het project herroepen en rond de tafel zitten. “Daarom loopt onze petitie, die zondag al door meer dan 100 ouders was ondertekend.”

Beste voorwaarden

Bij de directie betreuren ze de bezorgdheid. “We gaan inderdaad vanaf september met laptops werken, maar enkel het eerste en vierde jaar moeten hier instappen”, zegt directeur Marc Smeyers. “Het is inderdaad verplicht, maar anderzijds krijgen de leerlingen een zeer degelijke laptop aan een goede prijs met héél wat goede voorwaarden. Zo vind je er geen in de winkel.” Gezinnen die het minder breed hebben, kunnen beroep doen op een korting. Over het pedagogische deel en op welke wijze de school exact met de laptop zal werken, wilde de directie meegeven.

https://petitie.be/petitie/oproep-alternatief-voor-laptopproject-van-het-sfc