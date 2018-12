Twintiger uit Heusden-Zolder vergrijpt zich aan zeven mannen Birger Vandael

06 december 2018

13u14 2 Heusden-Zolder Een man uit Heusden-Zolder (24) heeft zich de afgelopen jaren vergrepen aan zeven andere mannen, waarvan drie minderjarigen. “Hij gebruikte vaak dezelfde aanpak, waarbij hij in jeugdhuizen jongens aanspreekt om te vragen of ze sigaretten bij zich hebben en hen vervolgens betast terwijl hij een zogezegde controle uitvoert”, aldus de procureur, die een celstraf met uitstel vorderde.

“Beklaagde heeft bepaalde beperkingen en is klaarblijkelijk seksueel aangetrokken tot jonge mannen. Het stopt niet bij omhelzen en knuffelen, want op 6 april 2016 hoorde een moeder haar zoon vertellen dat beklaagde zijn hand in de broek van de jongen had gestopt”, aldus het relaas bij het openbaar ministerie. “Hij probeerde hem ook in bed te krijgen, vroeg hem zijn ogen te sluiten, stelde voor samen porno te kijken en bedreigde hem als hij erover iets zou zeggen. Bovendien heeft de man ook feiten gepleegd voor zijn meerderjarigheid, had hij foto’s van jonge mannen in zijn bezit en speelde hij volgens zijn zusje graag ‘gezinnetje’ met de slachtoffers. Er is geen enkel schuldinzicht, wat een straf onder voorwaarden moeilijk maakt. Daarom vraag ik een celstraf van drie jaar en het verbod op het uitoefenen van activiteiten met minderjarigen.

Volgens Victor Engelen, de advocaat van de burgerlijke partijen, begrijpt beklaagde nog steeds niet dat hij dingen doet die niet door de beugel kunnen. “Mensen die klacht indienen worden door hem en zijn familie gezien als misdadigers. De aanranding van de eerbaarheid met geweld is volgens mij bewezen. Eén van de slachtoffers heeft het moeilijk op school, voor hem vraag ik een deskundige. Voor een andere man, die intussen meerderjarig is, vraag ik 1.500 euro morele schadevergoeding.” Bij de verdediging werd verduidelijkt dat de psychologische opvolging van beklaagde moeizaam verloopt. “Het is geen wolf in een schaapskleren”, aldus meester Ludo Vanoppen. “Ik vraag de verplichte begeleiding van mijn cliënt.” Vonnis op 3 januari.