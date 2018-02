Twee straatracers betrapt 01 februari 2018

02u45 0

Woensdag heeft de politie twee straatracers betrapt tijdens snelheidscontroles in Heusden-Zolder. De twee scheurden met 137 door de Zandstraat, waar slechts 70 is toegelaten.





De twee laagvliegers mochten gisteren meteen hun rijbewijs inleveren. Tijdens de hele actie in zeven verschillende straten flitste de politie maar liefst 490 van de 1.519 gecontroleerde bestuurders, ofwel 32 procent van alle voertuigen. In de Kanaalweg liepen 117 bestuurders tegen de lamp, aan de Koolmijnlaan 68, in de Zandstraat 44, in de Schansstraat 35, in de Kleuterweg 35, en in de Viverselweg 23. In Bieststraat reed zelfs de helft te snel: 168 overtreders op 334 bestuurders. Ook daar speelden twee snelheidsduivels hun rijbewijs kwijt. (RTZ)