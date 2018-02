Twee oud-boegbeelden Vlaams Belang op lijsten van Open Vld 16 februari 2018

02u54 0 Heusden-Zolder Ze hebben zich deze week op het partijhoofdkwartier van Open Vld Limburg ongetwijfeld in hun koffie verslikt. De afdeling Heusden-Zolder pakt uit met lijsttrekker Veronique Bartels, provincieraadslid voor... Vlaams Belang. In buurgemeente Beringen kiest voormalig VB-boegbeeld Bert Schoofs ook voor Voluit, de nieuwe open lijst van Open Vld.

Veronique Bartels stapte twee jaar geleden op uit de gemeenteraad in Heusden-Zolder. In de provincieraad zetelde ze wel nog bij de fractie van Vlaams Belang. "Een straffe vrouw", zo vindt Bert Houbrechts, voorzitter van Open Vld in Heusden-Zolder. "Ze heeft nooit uitspraken gedaan waar je als liberaal over zou kunnen vallen. Vorig jaar geleden kwam ze ook al naar onze eetdag. Gepusht hebben we haar niet, maar het is een kans. Want Veronique is natuurlijk wel een stemmenkanon. En ze is ingegaan op onze vraag om lijsttrekker te worden." Vandaag stelt Open Vld Heusden-Zolder haar als lijsttrekker voor op een persconferentie. Regiocoördinator Steven Coenengrachts van Open Vld Limburg vraagt evenwel nog even af te wachten.





Haaks

"Die vrouw zetelt nog in de provincieraad voor een partij met waarden en normen die nogal haaks staan op de onze. Ik heb de lokale afdeling al laten weten dat dit eerst voor onze statutaire commissie moet komen. We zullen zo snel mogelijk een uitspraak doen." Schrik voor een njet hebben ze bij Open Vld Heusden-Zolder helemaal niet. "Ach, lokaal zijn mensen niet bezig met grote theorieën. We moeten opletten dat traditionele partijen niet weggeveegd worden bij de lokale verkiezingen", aldus Houbrechts. "Daarom pakken we uit met kandidaten die hier lokaal echt het verschil maken." Tegen Bert Schoofs, oud VB-boegbeeld in Beringen, heeft Open Vld geen bezwaar meer. "Hij nam na de vorige verkiezingen al afstand van zijn vroegere partij", aldus Coenengrachts. "Hij staat mee onze open lijst met andere verruimingskandidaten."





(RTZ/BVDH)