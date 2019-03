Twee keer kans op Gouden Kinderschoen-award MMM

15 maart 2019

13u03 0 Heusden-Zolder Het project AAP en Huis van het Kind Heusden-Zolder maken beide kans op de Gouden Kinderschoen. Het VVSG-Steunpunt Kinderopvang wil inspirerende, lokale projecten rond kinderopvang in de kijker zetten en belonen.

Van 18 maart tot en met 12 april kunnen inwoners van Heusden-Zolder stemmen om de Gouden Kinderschoen naar Heusden-Zolder te halen.

“Kinderopvang is veel meer dan een plek waar kinderen moeten wachten op hun ouders”, klinkt het bij de gemeente. “Samen met lokale vzw’s, vrijetijdsorganisaties of het Huis van het Kind brengt ze een interessant en laagdrempelig aanbod, waarbij de focus op kinderen en hun ontwikkeling ligt."

Vrijetijdsaanbod

“Om het vrijetijdsaanbod toegankelijker te maken voor kwetsbare groepen, ontwikkelden onze diensten de website AAP. Dit platform vertegenwoordigt het vrijetijdsaanbod voor alle kinderen in onze gemeente. Op www.heusden-zolder.be/aap wordt het aanbod gebundeld en kunnen kinderen gericht op zoek gaan naar hun favoriete hobby. Kinderopvang is een belangrijke partner in dit verhaal. Zij voorzien opvangplaatsen en begeleiding van en naar activiteiten.”

“Huis van het Kind Heusden-Zolder werkt op haar beurt samen met de kinderopvanginitiatieven in onze gemeente, met oog voor een zorgende en stimulerende omgeving voor kinderen. Deze samenwerking wordt dagelijks in praktijk omgezet met verschillende acties en initiatieven. Met recht en reden een terechte nominatie van de Gouden Kinderschoen.”

Op dinsdag 30 april wordt de award uitgereikt.