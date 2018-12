Twee jaar cel voor tabakdief BVDH

20 december 2018

20u36 0

Een 50-jarige man uit Heusden-Zolder vliegt voor twee jaar achter slot en grendel voor diefstallen die hij dit jaar in september en oktober pleegde in onder meer de Colruyt in Zonhoven, Hasselt en Beringen. Voor tabak viel bij hem erg in de smaak. Naar eigen zeggen had hij door een cyste in het hoofd vaak black-outs. Op 9 oktober werd hij betrapt. Alleen de feiten van die dag gaf hij toe. Hij verweet ook de Belgische staat dat al deze diefstallen niet zouden gebeurd zijn, als hij de juiste medische behandeling had gekregen en ook meer leefgeld. De black-outs staan volgens de rechtbank niet in oorzakelijk verband met zijn medische toestand.