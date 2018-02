Truck merkt file op E314 te laat op: chauffeur zwaargewond 22 februari 2018

De E314 is gisterenamiddag rond 14.35 uur ter hoogte van Heusden-Zolder in de richting van Leuven even volledig versperd geraakt na een ongeval met twee vrachtwagens.





Even voordien was de federale wegpolitie al eens opgeroepen voor een hindernis op de rijbaan. Daardoor was een korte file ontstaan in Heusden-Zolder. Eén trucker merkte die file te laat op, en knalde op zijn voorligger. De klap was zo hevig dat de stuurcabine zelfs gedeeltelijk in het laadruim terecht kwam. Brandweerzone Oost Limburg snelde ter plaatse om de 31-jarige trucker uit Bilzen te bevrijden. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Intussen sloot de politie de snelweg af, maar het verkeer kon wel stapvoets verder langs het tankstation. Dat veroorzaakte even een lange file vanaf Genk. Takeldiensten kregen de rijbaan voor de avondspits gelukkig opnieuw vrij. (RTZ)