Tiental oproepen voor omgewaaide bomen Toon Royackers

07 december 2018

16u53 0

De brandweer heeft vrijdag alles samen een tiental oproepen gekregen voor omgewaaide bomen in Limburg. Vooral rond de middag trokken er even buien en rukwinden over onze provincie. Enkele wegen en fietspaden raakten daardoor geblokkeerd. Onder meer op de E314 in Zolder denderde een boom op de snelweg. De kruin plofte net aan het einde van de oprit op de rijbaan, waardoor de situatie even gevaarlijk was. Brandweerzone Zuid West Limburg kon de takken en de kruin gelukkig snel van de oprit halen.