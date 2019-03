Tegen 127 kilometer per uur door Zandstraat Toon Royackers

11 maart 2019

De politie heeft afgelopen weekend snelheidscontroles gehouden op verschillende locaties in Heusden-Zolder. Van de 1.119 gecontroleerde bestuurders mogen er zich 234 binnenkort aan een boete verwachten. De records werden gemeten aan de Zandstraat in Bolderberg. Daar werden bestuurders betrapt die tegen 118 en 127 kilometer per uur voorbij de controlepost scheurden, waar slechts 70 toegelaten is.