Straatracers betrapt 09 maart 2018

03u02 0

De lokale politie van Heusden-Zolder heeft tijdens controles donderdag twee straatracers betrapt. Eén bestuurder scheurde door een bocht aan de Halstraat. Nadat hij tot stilstand was gebracht, bleek dat hij geen rijbewijs kon voorleggen. Een slippende chauffeur in de Stationsstraat reed dan weer met de gsm in de hand. Beide racers mogen zich aan een forse boete verwachten. De politie betrapte ook nog een bestuurder die over het fietspad reed aan de Bieststraat. Zijn wagen bleek bovendien niet verzekerd.





(RTZ)