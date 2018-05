Sp-a-schepen onder vuur na deelname optocht 'Turkse wolven' 08 mei 2018

02u51 0 Heusden-Zolder Sp.a-schepen Engin Özdemir ligt onder vuur omwille van zijn deelname aan de optocht van de "Turkse wolven" in Heusden-Zolder.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) veroordeelt de optocht, waarin kinderen in militaire uniformen rondliepen. Volgens Özdemir heeft het schepencollege de optocht - met de nodige politiebegeleiding - op 3 april goedgekeurd. Burgemeester Mario Borremans (GOED Heusden-Zolder) was afwezig door ziekte, maar werd vervangen als waarnemend burgemeester en wist naar eigen zeggen van niets. Özdemir benadrukt dat hij als schepen van Feestelijkheden werd uitgenodigd om het eenjarig bestaan van de vereniging te vieren. "Ik ben schepen voor alle inwoners, en was daarom aanwezig", zegt hij. In de optocht waren vlaggen met wolven te zien, die verwijzen naar de vlag van MHP, de extreemrechtse Turkse politieke partij die aanleunt bij de Grijze Wolven. Volgens Özdemir waren er tijdens de optocht ook Belgische vlaggen en werd het Belgisch volkslied afgespeeld.





Kinderen in uniform

Ook de kinderen die in militaire uniformen rondliepen, stuitten veel mensen tegen de borst. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) roept sp.a en CD&V op om op te treden tegen de steun vanuit hun partij aan dictators. "Niet één Turks politicus durft openlijk te zeggen dat kinderen onder een fascistische vlag laten lopen in militaire uniformen, niet kan. Ze durven de democratie niet verdedigen tegen de Turkse dictatuur." (MMM)