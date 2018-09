Snelle wielerbaan op het circuit van Zolder in 2023 open 07 september 2018

02u29 0 Heusden-Zolder Er lijkt eindelijk duidelijkheid te zijn over de wielerpiste op het circuit van Zolder. Onlangs werd een nieuwe vereniging zonder winstoogmerk voor het beheer van het nieuwe complex boven de doopvont gehouden. "De wielerpiste moet in het voorjaar 2023 de deuren kunnen openen", klinkt het bij Diederik Van Briel van Sport Vlaanderen.

Wielrennen

De eerste plannen voor de bouw van een overdekte wielerpiste in Limburg dateren van begin 2012. De Vlaamse overheid en de provincie Limburg verkozen in 2013 uiteindelijk Zolder boven Herentals. Intussen zijn we vijf jaar verder en lijkt niks nog de bouw van het langverwachte wielercentrum in de weg te staan. Als alles meezit, kunnen de renners hun eerste rondjes rijden in het voorjaar 2023, tien jaar nadat de beslissing viel om het project in Zolder te realiseren.





"We focussen inderdaad op 2023", aldus Van Briel. "De architecten krijgen de tijd om alles goed uit te werken. Het gaat hier immers over een complexe opdracht. In het sportcomplex komt bijvoorbeeld ook een fitnessruimte. Reken daarbij nog eens de aanvraag van een omgevingsvergunning, die wellicht zo'n zes maanden zal duren en een bouwperiode van zo'n twee jaar. Dan kom je aan het voorjaar van 2023."





De Vlaamse overheid geeft verder nog aan dat de nieuwe infrastructuur meer is dan een gewone sporthal.





"De overdekte wielerpiste is een project van het allerhoogste niveau. Het is de bedoeling dat er internationale wedstrijden kunnen plaatsvinden. De piste is van die aard dat er naast professionele trainingen ook ruimte is voor de opleiding van jonge renners. En dat is een goede zaak voor het baanwielrennen."





Eerder deze week gaf Milan Fretin al aan dat de komst van de piste in Zolder een goede zaak is voor het Limburgse baanwielrennen. Binnen vijf jaar maakt hij immers deel uit van het elitepeloton en dan kunnen de Limburgse wielerfans stilaan dromen van wedstrijden met daarin jongens als Robbe Ghys, Gerben Thijssen en Milan Fretin in de hoofdrol. Om er snel te vlammen, want de piste wordt zo gebouwd dat er records kunnen gevestigd worden. "Ja, Zolder zal daarmee de eerste snelle wielerpiste van Vlaanderen worden." (KWP)