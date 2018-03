Scooterbestuurder zwaargewond 03 maart 2018

Vrijdagochtend botsten een scooter en een bestelwagen aan de Meylandlaan in Heusden-Zolder.





Het ongeval gebeurde omstreeks 6.15 uur, aan het kruispunt met de Bieststraat. Bij de klap liep de 21-jarige bestuurder van de scooter uit Hasselt verwondingen op. De bestuurder van de bestelwagen bleef ongedeerd. De lokale politie van Heusden-Zolder moest even ter plaatse komen, om het verkeer voorbij het ongeval te loodsen. Bestuurders moesten er afwisselend over één rijstrook. De hulp- en takeldiensten konden de rijbaan gelukkig wel weer vrijmaken voor het begin van de ochtendspits. (RTZ)