Schoten gelost bij huwelijksstoet 20 april 2018

02u56 0

De politie heeft deze week twee feestvierders gevat, die schoten gelost hebben tijdens een Turkse huwelijksstoet aan de Koolmijnlaan in Heusden. Meteen nadat de huwelijkskaravaan voorbij getrokken was, kwamen bij de politie al meldingen binnen van geweerschoten. Op basis van informatie van een alerte getuige kon de politie twee personen verhoren. Zij werden al snel gelinkt aan de feiten. Eén alarmpistool is bovendien in beslag genomen. Beide verdachten mochten na het verhoor beschikken, maar zullen zich later wel nog moeten verantwoorden voor de rechtbank. De volgende weken gaat politie Heusden-Zolder trouwens systematisch controles uitvoeren bij Turkse huwelijken, om de overlast bij huwelijkskaravanen tegen te gaan. (RTZ)