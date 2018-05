Schoolbus blijkt niet gekeurd 18 mei 2018

De lokale politie van Heusden-Zolder heeft donderdag verkeerscontroles gehouden op verschillende locaties in de gemeente. Daarbij werd ook een bus aan de kant gezet, omdat de chauffeur aan het bellen was achter het stuur. De lege bus was bestemd voor leerlingenvervoer, maar hij bleek niet gekeurd. Op de Koolmijnlaan in Heusden-cité controleerde de politie de snelheid van 1.120 bestuurders. 173 van hen krijgen een bekeuring, omdat ze sneller reden dan de toegelaten vijftig per uur. Twee andere bestuurders die aan het bellen waren mogen 116 euro ophoesten. Agenten betrapten bovendien twee foutparkeerders. Snelheidscontroles waren er nog in enkele andere straten. Vooral aan de Sluisbamd (72 keer), de Heuvelstraat (36 keer) en aan de Schootstraat (34 keer), werd het vaakst geflitst voor overdreven snelheid. (RTZ)