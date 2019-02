Schepen van Groen... staat in mei plots op lijst voor CD&V Toon Royackers

17 februari 2019

20u00 1 Heusden-Zolder Politieke verrassing in Heusden-Zolder. De lokale schepen voor Leefmilieu, Dierenwelzijn en Rationeel Energieverbruik Yasin Gül (Groen) is in mei kandidaat voor... CD&V. “Uit ambitie om een ecologische én een verbindende samenleving mogelijk te maken”, zo benadrukt Gül zelf.

Vorige maand legde Yasin Gül nog de eed af als schepen voor Groen. Hij was bij de lokale verkiezingen in Heusden-Zolder immers verkozen op de kartellijst van CD&V-Groen. “Zo verrassend is mijn keuze dus ook weer niet”, vindt Gül zelf. “We werken in Heusden-Zolder goed samen met beide partijen.” Toch was de groene schepen uit Heusden-Zolder enkele weken geleden nog in de running voor een verkiesbare plaats bij Groen in Limburg. Uiteindelijk beslisten de leden van die partij om Johan Danen en - verrassend - ook Barbara Creemers als Groene lijsttrekkers aan te duiden voor respectievelijk de Vlaamse en de federale kieslijst.

Ambitieus

Yasin Gül kreeg geen verkiesbare plaats bij Groen Limburg voor de verkiezingen van 26 mei. Maar nu staat hij plots vijfde op de Vlaamse lijst voor CD&V. “Of ik uit onvrede ben overgestapt? Helemaal niet”, benadrukt Gül. “Ik ben wel ambitieus. Ik wil heel graag een beter klimaatbeleid én gelijktijdig de multiculturele Limburgse samenleving verdedigen. Bij CD&V krijg ik die kans en die wil ik dus graag grijpen.”