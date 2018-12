RIMO Limburg strijdt al 25 jaar voor zwakkeren LXB

17 december 2018

12u00 0 Heusden-Zolder RIMO Limburg bestaat 25 jaar. De organisatie neemt het op voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. Verder zet ze zich in voor de leefbaarheid in buurten en toegang van zwakkeren tot sociale grondrechten. “We zijn van 2 naar 50 medewerkers gegroeid”, vertelt een tevreden directeur Liesbeth Geybels.

In héél Limburg is RIMO actief in 44 projecten. “De laatste 10 jaar verdubbelde het aantal vrijwilligers dat mee de projecten dragen en uitvoeren”, vervolgt ze. “We hebben impact gehad op het lokaal en bovenlokaal beleid. Vooral hebben we het verschil gemaakt voor heel wat mensen in kwetsbare posities. Zoals? De strijd tegen de vereenzaming en de grondrechten alsook verbetering van de leefkwaliteit van buurten. We bouwen bruggen en verbinden mensen, organisaties en overheden. En we werken mee aan een sterk sociaal beleid op lokaal vlak.”

Toekomst

Naast een terugblik werd ook naar de toekomst gekeken. Voor de steden en gemeenten bestaan nog heel wat uitdagingen. “Onze rol is actueler dan ooit”, aldus Ivo Clerix, voorzitter RIMO Limburg. “Samenleven wordt moeilijker en de armoede neemt toe.”