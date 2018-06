Pukkelpopdealer betrapt met drugs in onderbroek 22 juni 2018

03u14 0 Heusden-Zolder Amper tien dagen na zijn achttiende verjaardag werd een man uit Heusden-Zolder aan de ingang van Pukkelpop betrapt op het bezit van xtc-pillen, veertien gram cannabis en een aantal gram ketamine in zijn onderbroek.

Beklaagde vertelde dat hij met de opbrengst zijn ticket wou betalen.





"Synthetische drugs houden een risico in en door te verkopen, ben je een rader in het grote systeem", reageerde de rechter. De procureur gelooft niet dat beklaagde veertien gram cannabis in zijn eentje zou oproken en vraagt een celstraf van negen maanden en een boete van 8.000 euro, allebei met probatieuitstel.





Meester Tom Van Overbeke bracht enige nuance aan in het dossier. "Mijn cliënt is heel jong naar ons land gekomen. Zes jaar geleden werd bij zijn vader ALS geconstateerd. Mijn cliënt trok naar Rusland om te kijken hoe het leven daar is, zodat hij zou beseffen dat het in België beter is. Dat had een averechts effect, want toen hij daar zat, overleed zijn vader hier. Tijdens de zaak werkte hij goed mee: hij kondigde zelf al aan dat bij een huiszoeking een weegschaaltje zou gevonden worden. Intussen werkt hij als lasser en om hem niet op te zadelen met een strafblad, vraag ik de opschorting."





De beklaagde blijft onderstrepen dat hij zelf de veertien gram wou oproken.





"Dan zou u toch niet veel groepen zien", reageerde de rechter. "We willen mee werken aan een opschorting, maar dat is een eenmalige kans." Vonnis op 18 juli.





(BVDH)