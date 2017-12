Proces van serieverkrachter escortdames uitgesteld 02u25 1 Foto Birger Vandael Beklaagde A.B. Heusden-Zolder De 28-jarige A.B. uit Heusden-Zolder verscheen gisteren opnieuw voor de Hasseltse rechter in het dossier rond de serieverkrachting in het Vogelsanckbos. De man zou verantwoordelijk zijn voor het verkrachten en beroven van zeventien escortdames en één mannelijke escort. De zaak werd uitgesteld omdat de burgerlijke partijen de aanstelling van deskundigen vragen.

De beklaagde zou een drietal jaar lang actief zijn geweest. Telkens nam hij contact op met de escortdames via het internet, waarna hij na een chatgesprek afsprak in het natuurdomein te Heusden-Zolder omdat hij zogezegd liefhebber was van seks in de natuur. De echte reden: in het Vogelsanckbos kon hij de vrouwen vervolgens ongestoord misbruiken en beroven.





De slachtoffers waren vaak te bang om een klacht in te dienen, tot één iemand toch de moed had om haar baas in te lichten. Vervolgens kwamen er nog meer klachten binnen bij het Limburgse gerecht.





Deze zomer verscheen de man al een keer op de correctionele rechtbank tijdens een eerste agendazitting. Toen waren twee burgerlijke partijen persoonlijk aanwezig.





"Hij sprak met me af, maar in plaats van naar een hotel te gaan, reden we naar het bos in Heusden-Zolder. De man zei dat hij me aan een boom zou vastbinden en opensnijden, achteraf zou hij nog enkele Albanezen op mij af sturen. Ik was in shock en durfde geen vin te verroeren. Het enige wat ik nog wou, was dat het zo snel mogelijk gedaan was", getuigde een slachtoffer uit de regio Genk. Uiteindelijk werd er 1.100 euro van haar gestolen. "Die man leeft in een wereld van fictie. Hij werkte niet en haalde zijn geld alleen uit het beroven van escortdames. Hij reed met een dikke Mercedes-terreinwagen. In zijn eigen ogen deed hij niets verkeerd."





Enkelband

In het dossier werd nog een tweede persoon gedagvaard, maar zijn rol is onduidelijk. De beklaagde zelf draagt momenteel een enkelband. "Het is heel spijtig dat hij nu al maanden onder elektronisch toezicht is aangehouden. Ik had gehoopt dat we deze zaak sneller konden behandelen", mopperde de rechter. Op 19 januari volgt een nieuw tussenvonnis in het dossier. (BVDH)