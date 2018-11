Politie ziet run met 385 trucks niet zitten MMM

15 november 2018

13u28 0 Heusden-Zolder De run voor het goede doel van vzw Limburgse Truckers kan niet doorgaan in de gemeente. De vzw wilde met 385 trucks naar het circuit van Zolder rijden, maar de politie ziet dat qua veiligheid niet zitten.

De Warmste Truckrun. Zo heet het initiatief dat geld moest inzamelen voor verkeersslachtoffers. Dat zou op 15 december plaatsvinden op het circuit van Zolder. “Maar vier weken voor ons evenement stoten we op een ‘njet’”, zegt de organisatie. De veiligheid op de openbare weg zou niet kunnen worden gegarandeerd.

Alternatief

“Op dit moment zijn we concreet met twee potentiële alternatieven bezig. We maken die locatie pas bekend als we de bevestiging hebben. Dit kan nog enkele dagen duren en we hopen in de loop van volgende week hierover concreet naar buiten te kunnen komen.”

De huidige startlocaties blijven behouden en van hieruit zullen enkel de routes worden aangepast maar later wordt iedere bevestigde deelnemer hierover geïnformeerd. Ook op onze facebookpagina en website zal tijdig de nodige info gecommuniceerd worden.