Politie onderzoekt brandstichting door inbreker MMM

15 december 2018

15u17 0 Heusden-Zolder Aan de Astridlaan in Heusden-Zolder is deze morgen brand uitgebroken in een woning. De bewoners waren op dat moment naar de markt. Er wordt uitgegaan van kwaad opzet door een inbreker.

Het was rond 8 uur toen buurtbewoners rook opmerkten in het huis van de familie Veltjens. De bewoners waren op dat moment naar de markt in Lummen. De brandweer snelde ter plaatse, had het vuur onder controle, maar kon niet verhinderen dat de schade in de woning groot was. Uit verder onderzoek bleek al snel dat er braaksporen aan de achterzijde van het huis te zien waren. Een branddeskundige van het parket onderzocht de woning en kon meerdere brandhaarden vaststellen.

Alles wijst er voorlopig naar dat de mogelijke indringer het vuur zelf aanstak. In het huis werd er eerder ook wanorde gesticht. Wat er effectief werd gestolen, is nog niet duidelijk. De politie ontfermt zich verder over de zaak. Niemand raakte gewond.