Politie moet drie loslopende paarden van het spoor halen Toon Royackers

03 april 2019

20u16 0

De politie van Heusden-Zolder is woensdagmiddag opgeroepen, omdat drie paarden over de spoorweg galoppeerden ter hoogte van de Meerhoutstraat. Een patrouille snelde meteen ter plaatse. Zij slaagden er in de dieren samen te drijven in een veld. Daar kwamen leden van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden-Zolder de paarden ophalen. Het treinverkeer werd uiteindelijk niet gehinderd. De politie spoorde woensdag de eigenaar op.