Politie flitste vorig jaar recordaantal overtreders 02u57 0

De politie heeft vorig jaar in de zone Heusden-Zolder 11.275 wagens geflitst. Liefst 22 procent van alle gecontroleerde bestuurders had daarmee een te zware voet. Een absoluut record, in vergelijking met de voorgaande jaren.





Hoewel de politie in 2017 zelfs 35 snelheidscontroles minder opstelde dat het jaar voordien, werden er toch nog 1.284 extra voertuigen geflitst. De zone focuste zich vooral op het fenomeen van de straatraces. Die liepen dan ook massaal tegen de lamp. 105 van hen verloren vorig jaar in Heusden-Zolder hun rijbewijs. De politie verklaart de stijging ook aan het meer gericht inzetten van hun mobiele camera's en hun meettoestellen. De straat waar het meest geflitst werd is trouwens met ruime voorsprong de Bieststraat (1646 keer), gevolgd door de Kanaalweg (935), de Koolmijnlaan (762), de Michel Scheperslaan (626) en de Nieuwe Dijk (617). Hoewel de enige vaste flitspaal aan de Cité een tijdje buiten werking lag, legde ook dat toestel nog eens 740 snelheidsduivels vast, oftewel 0,6 procent van alle voorbijrijdende bestuurders. (RTZ)