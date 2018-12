Parking Schachtplein krijgt slagbomen MMM

26 december 2018

18u51 0 Heusden-Zolder Op dit moment zijn er werken aan de gang op de voormalige site van de steenkoolmijn. Daar worden slagbomen geplaatst.

Het Schachtplein dat dienst doet als parking voor CVO De Verdieping & ZLDR Luchtfabriek wordt de komende weken uitgerust met slagbomen. Daardoor zal het Schachtplein niet toegankelijk zijn voor auto’s in de periode van woensdag 26 december vanaf 18 uur na de tweewekelijkse markt tot en met woensdag 2 januari 10 uur.

Niet alleen het nieuwe cultuurcentrum is in aanbouw. Er zijn ook werken in de omgeving van het Schachtplein.