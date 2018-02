Overvallers frituur voorlopig vrij 02 februari 2018

02u51 0

De politie heeft twee mannen gevat die even voordien geprobeerd hadden om een frituur te overvallen in Heusden-Zolder. Ze zijn intussen vrij onder voorwaarden.





Het tweetal was dinsdagavond de zaak binnengestormd met een vuurwapen. Maar de uitbater verzette zich, waarna de overvallers zonder buit weer afdropen. Bovendien had de politie al snel een goede beschrijving van de verdachten. Daarmee kon een patrouille de daders twintig minuten later van straat plukken. Eén van hen ging tijdens het verhoor over tot bekentenissen. De twee mannen moesten zich gisteren verantwoorden voor de onderzoeksrechter in Hasselt. Die liet hen intussen vrij onder voorwaarden. (RTZ)