Ouders Sint-Franciscuscollege nog steeds in clinch met directie: "250 handtekeningen en geen gehoor"

07 maart 2019

16u41 0 Heusden-Zolder Een aantal ongeruste ouders eist nog steeds een gesprek met de directie van het Sint-Franciscuscollege, die volgend jaar leerlingen wil verplichten om een laptop aan te kopen via de school. Er werden intussen al 250 handtekening ingezameld.

Er komt geen gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen over het laptopproject, waarbij leerlingen verplicht worden om een computer aan te kopen via de school volgend schooljaar. De leerlingen van het eerste én vierde middelbaar zullen dan een afbetalingsplan van 18 euro per maand moeten aangaan. De ouders willen rond de tafel gaan zitten met het schoolbestuur, de directie, maar ook de kansarmoedeorganisatie, het OCMW Heusden-Zolder en de leerkrachten. “Met deze partijen zaten we de voorbije maanden in een open dialoog meerdere keren rond de tafel en deze gesprekken droegen telkens bij tot een positief en constructief overleg", klinkt het bij de directie. “Hun opmerkingen maken mee het project tot wat het vandaag is. Ook de volgende weken streven we in open dialoog met alle partijen het beste na voor onze leerlingen.” De directie wil ook met de bezorgde ouders het gesprek aangaan. Maar voor Bruno Dusoleil en co is dat niet voldoende. “Wij kunnen niet ingaan op deze uitnodiging omdat ze opnieuw éénzijdig is", klinkt het. “We vragen een overleg met alle betrokken partijen samen om te zoeken naar een beter alternatief. Ze weigeren dit volgens mij omdat ze schrik hebben te moeten toegeven dat er fouten gemaakt zijn. We blijvend daarom onze acties voortzetten.”