Onkruidverbranding veroorzaakt even paniek 06 april 2018

Het verbranden van onkruid langs een appartementsgebouw aan de Koolmijnlaan in Heusden heeft donderdagmiddag even voor paniek gezorgd. Arbeiders waren omstreeks half één het onkruid voor het gebouw met een brander te lijf gegaan. Daardoor was ook rook in het keldergat en vervolgens in de lichtkooi terecht gekomen. Meteen ging het alarm af, en snelde brandweerzone Zuid West Limburg ter plaatse. De verschillende appartementen boven de Fortis bank werden preventief geëvacueerd. Tot duidelijk werd dat de rook afkomstig was van de onkruidverdeling enkele minuten eerder. Het alarm werd weer afgeblazen, en de bewoners konden terugkeren naar hun woning. (RTZ)