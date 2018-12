Ongeval met vluchtmisdrijf Toon Royackers

17 december 2018

19u45 0

Maandagochtend omstreeks 7.15 uur is een fietser gegrepen door een auto aan de Ringlaan in Heusden-Zolder. De bestuurster van een kleine, zwarte auto stopte nog even na het ongeval, maar reed dan snel weer verder. De 29-jarige fietsster uit Heusden-Zolder bleef lichtgewond achter. De lokale politie van Heusden-Zolder probeert de auto op te sporen.