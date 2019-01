Monumentale bomen in Domherenpark gekapt na overlast kever Marco Mariotti

22 januari 2019

17u20 0 Heusden-Zolder De toegangsdreef naar het Domherenhuis in Heusden-Zolder krijgt een flinke snoeibeurt. Maar liefst 15 monumentale sparren en nog eens 100 fijnsparren worden gekapt. Reden: de kever die héél wat bomen ziek maakt.

Op woensdag 23 januari beginnen in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werken in het Domherenpark. Onder toezicht van de bevoegde boswachter van ANB worden een 15-tal monumentale sparren op de toegangsdreef naar het Domherenhuis en een 100-tal fijnsparren in het bos rechts van de dreef gekapt. De werken duren maximum een viertal werkdagen en hebben geen invloed op het verkeer.

Letterzetter

Reden voor deze beslissing is een kever: de letterzetter. De populatie van deze kleine kever in het Domherenpark is sterk gestegen en tastte tal van stammen van sparren aan. “Omwille van veiligheid en om verdere aantasting te voorkomen, moeten de besmette exemplaren verwijderd worden”, zegt de gemeente. “Grote boomstammen worden meteen afgevoerd, kleine takken worden ter plaatse gelaten om later te verwerken.”

Heraanplanting

In het najaar van 2019 wordt de historische dreef van het beschermde park in ere hersteld met een heraanplanting. De gemeente bekijkt samen met alle betrokken partijen (ANB, Onroerend Erfgoed en Regionaal Landschap Lage Kempen) welke soort het meest geschikt zal zijn.