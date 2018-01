Moeilijke ochtendspits na frontale klap 02u57 0 Toon Royackers Door het ongeval was de Meylandtlaan even volledig versperd. De andere wagen vloog door de klap dwars door een poort van een buurtbewoner.

Dinsdagmorgen is de ochtendspits over de N72 tussen Beringen en Hasselt bijzonder moeizaam verlopen, na een frontale botsing ter hoogte van Heusden-Zolder.





Het ongeval gebeurde omstreeks 7.45 uur aan het kruispunt met de Heikant. Om een nog onduidelijke reden week daar één van de bestuurders van zijn rijvak af, en knalde frontaal op een tegenligger. De klap was zo hevig dat één auto zelf achterwaarts van de rijbaan schoof, en nog dwars door de gesloten poort van een buurtbewoner vloog. Het wrak kwam er tot stilstand op de oprit. Brandweerpost Heusden snelde ter plaatse, samen met een MUG team en een ambulance. Beide slachtoffers werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar geen van hen bleek kritiek. De hulpdiensten sloten wel noodgedwongen de N72 tijdens de ochtendspits plaatselijk af voor het verkeer. Pendelaars moesten tot na 8.30 uur over de kleinere zijwegen rijden. Dat zorgde dinsdag even voor lange files van voor de rotonde Suska Berg. (RTZ)





