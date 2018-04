Met deze ijskar ontvluchtte Remy WO II RESTAURANT DE WIJNRANK HEEFT UNIEK STUKJE DECOR BIRGER VANDAEL

06 april 2018

02u48 0 Heusden-Zolder In Leopoldsburg haalden enkele inwoners de laatste weken nostalgische herinneringen op aan die zorgeloze zomers van weleer. De ijskarren van de familie Vleugels zorgden toen altijd voor een verfrissend geluksmomentje. Vandaag is Remy Vleugels 84 jaar en staat zijn ijskar in restaurant 'De Wijnrank'.

De vader van Remy reed van ongeveer 1930 tot circa 1966 rond met ijskar met paard. "Toen in 1940 de Duitsers het land binnenvielen, besloten we te vluchten. Mijn vader zette ons hebben en houden op de kar en zo vertrokken we. Het moet de enige vlucht met ijskar geweest zijn in de geschiedenis", lacht Remy. Naast Remy, vader Jef, moeder Marie en zus Josée was ook de bevriende familie Boons erbij. "Over de kasseiwegen trokken we twee en een halve maand lang in de richting van Heist-op-den-Berg, Dendermonde en uiteindelijk Brugge. Het leek wel de vlucht naar Egypte." De bende werd opgevangen bij de familie Viaene in de buurt van Sint-Michiels, waar het later nog een goed contact mee bleef behouden.





In de garage

Later ging Jef weer aan de slag als ijsjesverkoper, met Remy als opvolger. Rond 1966 maakte de 'kreemkar' plaats voor een ijswagen, waarmee Remy uiteindelijk nog zo'n twintig jaar mee zou rondrijden. Ijssalon Vleugels in Heppen, dat nog steeds open is, is verre familie van Remy en zijn vader Jef.





Ongeveer op het moment dat de switch werd gemaakt van ijskar naar ijswagen werd aan de Kooidries in Heusden-Zolder De Wijnrank geopend in een voormalige villa van een politiecommissaris. "Door de komst van de wagen stond de ijskar plots in de garage. Maar eigenlijk hadden we er geen plaats voor en besloten we de ijskar weg te doen. De mensen van De Wijnrank wilden het als decorstuk gebruiken en mijn vader stemde daar mee in. Bijna volledig in de oorspronkelijke staat kan je die ijskar met de grote ijzeren wielen daar nog steeds bezichtigen. Er staat zelfs een foto bij van hoe ze vroeger was. Die kleine gast op het paard ben ik", vertelt Remy. Patricia Aerts, die samen met haar zus Nancy De Wijnrank uitbaat, weet nog dat de ijskar zowat het eerste was wat in de zaak een plaatsje kreeg. "Mijn ouders hadden het exemplaar gekocht en ik herinner me nog dat de familie Vleugels daar toen veel waarde aan hechtte. Sindsdien werd ze hier prominent in beeld gezet en nooit meer gedemonteerd. De familie Vleugels kennen we hier ook, die ijsjesverkopers zijn overal in de buurt gekend."