Medewerkster tankstation aan de haal met 286 krasloten 01 juni 2018

03u01 0 Heusden-Zolder Een 46-jarige vrouw uit Heusden-Zolder maakte handig gebruik van haar functie als medewerker bij een tankstation. Ze ging er doorheen de jaren vandoor met grote hoeveelheden sigaretten, tijdschriften en 286 krasloten.

De vrouw was sinds juni 2015 in dienst bij het tankstation in Paal aan de Paalsesteenweg. De werkgever merkte na een tijdje op dat de kassa aan het eind van de dag niet meer klopte, maar dat was volgens hem te wijten aan het systeem van de kassa zelf. Later werd geconcludeerd dat de schuld bij een werknemer lag.





Er werd naar de dagbladhandelaars in de buurt gestapt en daar stelde men vast dat er regelmatig kraslotjes werden geïnd die afkomstig waren van het tankstation in Paal. Beklaagde stuurde hiervoor regelmatig haar zoon op pad.





"Op 8 juli 2016 werd er een huiszoeking gevoerd bij deze vrouw. Ze bekent de feiten, maar tracht haar verantwoordelijkheid te beperken. Sinds 2016 zou ze zijn overgegaan tot diefstal. Op basis van de stukken bleek dat de feiten al langer bezig waren", zegt de procureur.





40.000 euro geëist

De burgerlijke partij vraagt meer dan 40.000 euro en de vrouw riskeert ook een celstraf van één jaar. Er hangt tevens een boete van 180 euro boven haar hoofd. Ze gaf verstek voor de behandeling, waardoor ze niet kon instemmen met een mogelijke werkstraf. Het vonnis volgt op 28 juni. (BVDH)