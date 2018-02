Man die dealt op het werk, krijgt 14 maanden cel 09 februari 2018

Een 35-jarige man uit Heusden-Zolder is veroordeeld tot 14 maanden cel met uitstel en 6.000 euro boete voor het dealen van drugs op de werkvloer. In zijn locker op het werk in Tessenderlo werd in 2016 drugs aangetroffen. Dat leidde tot een huiszoeking waar de politie speed vond in de koelkast en ook zakjes met restanten en ketamine bleken te liggen. Verder lagen er ook nog dertien XTC-pillen, een digitale weegschaal en 2.235 euro cash in de woning. Naar eigen zeggen had de man financiële problemen na een relatiebreuk en is hij intussen van werk veranderd. De man moet zich laten begeleiden. De beklaagde beweerde dat hij handelde als tussenpersoon voor een dealer.





(BVDH)