Man (47) riskeert 40 maanden voor home invasion bij 77-jarige vrouw 31 mei 2018

02u34 1 Heusden-Zolder Een 47-jarige man uit Heusden-Zolder riskeert een celstraf van 40 maanden voor een brutale home invasion bij een 77-jarige vrouw uit Geel. Gewapend met een mes zou hij de bewoonster met de dood bedreigd hebben.

Een 77-jarige alleenstaande vrouw uit Geel werd op 28 oktober vorig jaar om 23 uur opgeschrikt toen twee gemaskerde mannen de voordeur van haar huis intrapten. De gangsters sleurden de vrouw doorheen de woning. Terwijl ze de inboedel overhoop haalden, dreigden ze er mee de vrouw met een mes te doden als ze niet zou vertellen waar de kluis stond. "De vrouw was van haar melk. Ze antwoordde de gangsters dat ze wellicht het verkeerde huis binnengevallen, waren, want zij had zelfs geen kluis", zegt openbaar aanklager Peter Van der Flaas. De daders moesten afdruipen met geld en juwelen. De vrouw raakte gewond aan de pols.





Drie uur voor de home invasion had de bewoonster al een vreemd telefoontje ontvangen. Een onbekende stem wilde weten of Kris thuis was, maar op dat adres woont niemand met die naam. Telefonieonderzoek naar de oproeper van dat telefoontje bracht de politie tot bij Rachid B. (40) uit Geel. De dagen voor de home invasion had hij zeer veel telefonische contacten met Abdilhedi A. (47) uit Heusden-Zolder. "De gsm van A. werd de avond van de home invasion getraceerd in Mol. Om 21.43 uur werd de gsm uitgeschakeld, en pas om 0.21 uur weer aangezet. Zoals de meeste criminelen heeft zijn gsm afgezet tijdens de feiten zelf", aldus de aanklager.





Vonnis op 13 juni. (JVN)