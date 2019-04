Man (28) bedreigt, verkracht en besteelt minstens 19 escortes: “Hij vroeg of ze haar lesje had geleerd” Birger Vandael

12 april 2019

10u57 12 Heusden-Zolder Vandaag begon het proces tegen de Limburgse serieverkrachter die verdacht wordt van het beroven en verkrachten van zeker 14 escortes. Een van zijn slachtoffers getuigt aan VTM NIEUWS over de gruwel. "Ik dacht echt dat ik dood ging."

Vriendelijk zwaaide de jongeman met biljetten van 500 euro naar de escortes. Eén keer de dames bij hem in de wagen stapten, veranderde hij in een monster. “Ik ga u vastbinden aan een boom en opensnijden”, vertelde hij, alvorens hen te verkrachten en te bestelen. De 29-jarige man uit Heusden-Zolder misbruikte minstens negentien escortes en riskeert zes jaar cel.

De 29-jarige man sloeg toe tussen mei 2013 en december 2016 en handelde telkens op dezelfde manier. Hij maakte een afspraak via een escortsite en beloofde de nietsvermoedende dames een bedrag van enkele honderden tot zelfs 2.500 euro. Onderweg verandert de eindbestemming van een sierlijk luxehotel naar een duister bos aan de snelweg. De man vertelt blijkt gewapend te zijn en verwijst naar contacten met de Albanese maffia die hem zou betalen om de dames “kapot te maken”.

Slachtoffers verstijven

Door het verbaal geweld van de man, verstijven de slachtoffers van angst. “Ik deed alles wat hij vroeg, omdat ik dacht dat ik er anders niet levend zou uitkomen”, getuigde een escorte. En met alles, bedoelden de dames werkelijk alles. Ze werden vastgebonden, hadden seks zonder condoom en lieten de man extreem agressief aan hun haren trekken. Wanneer toch eens iemand riep dat ze het niet wilde of het uitschreeuwde van de pijn, deed de man lustig verder.

Na de feiten nam de man het geld terug dat hij eerder aan de dames had betaald. Heel wat onder hen moesten wisselgeld meenemen. Zelf dachten ze dat dat was omdat hij enkel met 500 euro betaalde, maar in werkelijkheid ging de man gewoon lopen met dit geld. Soms reed hij zelfs langs een bankautomaat of langs de woning van een slachtoffer om nog meer cash mee te nemen. Afsluiten deed beklaagde met een aantal bedreigingen in het genre: “Ik geef u aan voor zwartwerk”, “Ik maak uw familie kapot” of “Ik stuur mijn vrienden op u af.”

“Erger dan Ronald Janssen”

Omwille van het taboe dat er nog steeds heerst rond escortes, schaamden de slachtoffers zich om met hun verhaal naar de politie te stappen. Na een opsporingsbericht en een verhoor van beklaagde kwam men tot een lijst van negentien vrouwen en één man. Die laatste werd enkel slachtoffer van afpersing, niet van zedenfeiten. “Dit is slechts het topje van de ijsberg”, opperde advocaat Harry Claes.

Beklaagde wordt beschreven als een ergere versie van Ronald Janssen, maar een psychopaat is hij volgens onderzoek niet, hooguit een narcist. Zelf knutselde hij een complottheorie in elkaar. “Het klopt wel dat ik niet zoveel betaald heb als beloofd. De dames zagen er immers niet uit zoals op de foto.” De burgerlijke partijen lachen dat verhaal weg: “Gelooft iemand dat al deze dames die elkaar niet kennen met exact hetzelfde verhaal naar buiten komen?” Advocate Anne-Catherine Gielen merkte op dat beklaagde zich gedroeg als een moraalridder. “Hij vroeg aan mijn cliënte of ze het normaal vond dat ze instapte bij een vreemde.” Na de feiten vroeg hij een slachtoffer ook of “ze haar lesje nu had geleerd.”

Vonnis op 10 mei

De verdediging van beklaagde vertelde dat een gebroken relatie de aanleiding vormde voor het plegen van de feiten. “Hij ging op zoek naar een andere vorm van genegenheid en seksueel contact.” De complottheorie van beklaagde werd door zijn advocaten afgezwakt: “De dames hebben zich laten beïnvloeden door de details die al bekend waren.” Eén van de twee aanwezige slachtoffers was erg ontgoocheld bij de vordering: “Ik had gehoopt op minstens tien jaar.” Een ‘sorry’ vanwege beklaagde kwam er niet. Hij hoort zijn vonnis op 10 mei.