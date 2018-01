Man (23) die klinker door voorruit gooide, krijgt geen mildere straf 20 januari 2018

02u49 0 Heusden-Zolder De 23-jarige man uit Heusden-Zolder die op 29 mei 2015 een klinker door de voorruit van een psychologe gooide, blijft ook na verzet veroordeeld tot een celstraf van tien maanden en een geldboete van 600 euro.

Voorafgaand aan de feiten zat de familie van de man aan de ontbijttafel, toen de psychologe van de zus van de jongeman passeerde. "Zij was in behandeling voor psychologische problemen. Op dat moment ontstond er een discussie in het Turks waarbij de zus enkele slagen kreeg en met haar hoofd tegen de muur werd geduwd. Vervolgens ging beklaagde een eindje wandelen. De psychologe wilde in haar wagen de politie bellen, maar plots dook beklaagde op aan haar wagen. Hij zag wit van woede en probeerde de wagen binnen te breken. In paniek reed de psychologe een doodlopende straat in, maar ze moest ommekeer maken. Daar wachtte beklaagde haar op en gooide hij een klinker door de voorruit van de psychologe", legde de procureur uit. De psychologe kon twee maanden niet gaan werken, waarna ze haar job in een andere regio hervatte.





De beklaagde werd niet krankzinnig verklaard en legde uit dat hij niet aanwezig was bij de behandeling omdat zijn grootmoeder overleden was. Volgens de rechtbank is er echter geen overmacht of wettige reden van verschoning. Het verzet wordt bijgevolg ontvankelijk verklaard, maar het vonnis blijft behouden. (BVDH)