Magazijnier belandt op verkeerde pad na relatiebreuk 02u38 0

Een 35-jarige magazijnier uit Heusden-Zolder raakte in het najaar van 2016 op het verkeerde spoor na een relatiebreuk. Nadat de politie Beringen-Ham-Tessenderlo een onderzoek opende, bleek beklaagde met een tussenpersoon te werken. Zo liet hij onder meer speed dealen en bleek hij ook in het bezit te zijn van ketamine en xtc, alsook materialen die gelinkt kunnen worden aan druggebruik zoals een digitale weegschaal en plastieken verpakkingen. "De man verklaarde sinds twee maanden te dealen, omdat hij niet rond kwam met zijn inkomen en een lening moest betalen. Ik vraag een celstraf van achttien maanden, maar kan me vinden in probatieuitstel", aldus de procureur. "De feiten worden niet betwist, behalve de verkoop van xtc. Mijn cliënt is bereid om in een kleinere woning te gaan wonen zodat de financiële last beperkt blijft. We zijn akkoord met probatieuitstel, de man laat zich momenteel behandelen", reageerde de advocate. Vonnis op 8 februari. (BVDH)