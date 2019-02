Lokale helden gezocht in Heusden-Zolder MMM

20 februari 2019

18u33 0 Heusden-Zolder Plug je gitaar in, smeer je stembanden of oefen alvast je meest verbazende goocheltruc want Lokale Helden biedt ook dit jaar een podium aan lokaal talent. Tijdens deze vierde editie gaat de organisatie op zoek naar dé nieuwe helden van Heusden-Zolder.

Deelnemers tussen 15 en 35 jaar krijgen de kans om alleen of in groep hun talent op het vlak van muziek, stand-up comedy of expressie live te brengen aan het grote publiek. Team jeugd krijgt de medewerking van jeugdhuizen Bascule en Distel. Samen zetten ze hun schouders onder dit artistieke project en plaatsen ze lokaal talent op vrijdag 26 april in jeugdhuis Bascule in de schijnwerpers.

Poppunt

Lokale Helden is een initiatief van Poppunt waarbij in heel Vlaanderen podiumkansen worden aangeboden aan jonge lokale opkomende bands en muzikanten voor een allereerste podiumervaring. In Heusden-Zolder doen we er een schepje bovenop door podiumkansen aan verschillende talenten.

Inschrijven kan via www.heusden-zolder.be tot 5 maart.