LIVE. Proces tegen Limburgse serieverkrachter: “Ik ben van de Albanese maffia en krijg 5.000 euro als ik u kapot maak” Dertiger verdacht van beroven en verkrachten van 19 vrouwelijke escortes Birger Vandael

12 april 2019

10u58 5 Heusden-Zolder Vandaag begint het proces tegen de Limburgse serieverkrachter die verdacht wordt van het beroven en verkrachten van zeker 14 escortes. Een van zijn slachtoffers getuigt aan VTM NIEUWS over de gruwel. Vandaag begint het proces tegen de Limburgse serieverkrachter die verdacht wordt van het beroven en verkrachten van zeker 14 escortes. Een van zijn slachtoffers getuigt aan VTM NIEUWS over de gruwel. “Ik dacht echt dat ik dood ging.” Volg het proces in onze live op de voet.

De beklaagde zou een drietal jaar lang actief zijn geweest. Telkens nam hij contact op met de escortdames via het internet, waarna hij na een chatgesprek afsprak in het natuurdomein te Heusden-Zolder omdat hij zogezegd liefhebber was van seks in de natuur. De echte reden: in het Vogelsanckbos kon hij de vrouwen vervolgens ongestoord misbruiken en beroven.