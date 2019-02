Limburgse voetballer van OHL (17) overlijdt twee weken na ongeval: “We noemden hem de Sergio Ramos van de ploeg" Birger Vandael

05 februari 2019

17u06 37 Heusden-Zolder Jeugdvoetballer Ali Tercan (17) is maandagavond overleden aan de verwondingen die hij twee weken geleden opliep bij een zwaar ongeval in Genk. Tercan is afkomstig uit Heusden-Zolder en speelde bij de jeugd in het truitje van OH Leuven.

Het ongeval vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag 20 januari op de E314 in Genk. Even voorbij middernacht waren twee voertuigen toen betrokken bij de botsing. De jeugdvoetballer zat in de tweede wagen en was zwaargewond. Een autobestuurder in een derde wagen stapte uit en verleende de eerste hulp. De daaropvolgende dagen werd duidelijk dat de situatie ernstig was. Het afgelopen weekend warmden de profspelers van OH Leuven dan ook op met een T-shirt met het opschrift “Keep fighting Teran 4”.

Sterke karakter en prima ingesteldheid

Furkan Kaymakoglu, Enez Yildirim, Erdem Evren en Guney Acar waren vier van de beste vrienden van Ali. Zij bleven de afgelopen dagen hopen op goed nieuws. “Hij was een vriendelijke en vrolijke jongeman, die altijd zorgde voor sfeer”, klinkt het bij het kwartet. “Zowel in goede als in slechte tijden stond hij klaar voor familie en vrienden. Zijn sterke karakter en prima ingesteldheid typeerden hem. Het was een jongen met een gouden hart, die succesvol was op school en gemotiveerd op het veld. We noemden hem de Sergio Ramos van de ploeg, want zowel op als naast het veld was hij iemand die streed voor wat hij waard was.”

De vrienden kunnen nog steeds niet geloven dat ze Ali verloren zijn. “Hij volgde zijn dromen en deed er alles aan om deze te bereiken en ons trots te maken… We hadden nog zoveel dromen die we waar wilden maken. Hij is nu misschien uit ons oog, maar zal nooit uit ons hart zijn.”

Blije, opgewekte leerling

De jeugdopleiding van Lommel SK stond al stil bij het overlijden van de voetballer die ook nog voor Lommel SK speelde en wenst alle nabestaanden veel sterkte. Ook de voormalige basisschool van Ali, GBS Beekbeemden uit Heusden-Zolder, stuurde een rouwbericht de wereld in: “Met grote spijt vernemen we het nieuws dat Ali Tercan gisteren is overleden na een tragisch verkeersongeval. We herinneren ons Ali als een blije, opgewekte, sociale leerling. We wensen zijn ouders, zijn zusje, zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit zware verlies.”

Morgen vindt de uitvaart plaats in de moskee van Heusden-Zolder.