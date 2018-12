La Passione Mine Dalemans

12 december 2018

15u02 0 Heusden-Zolder La Passione, de passie. Wanneer eigenaar Jeffrey Jennen zijn verhaal doet, dan weet je dat dit restaurant zijn naam niet gestolen heeft. Hij is gepassioneerd door Süd-Tirol. Een passie toegespitst op wat hij zelf "ondergewaardeerde wijnen" noemt.

Tot voor kort verkocht Jeffrey zijn geliefde wijnen enkel in de chocoladewinkel die hij met zijn vrouw Hilde uitbaat, maar sinds afgelopen zomer hoort daar ook een restaurant bij. Een restaurant met een subtiel interieur, met veel hout en zachte kleuren. Hier laten we ons met plezier een tafeltje toewijzen voor de lunch, klaar om het ambitieuze verhaal zelf te ontdekken. Helaas is Jeffrey zelf nog niet aanwezig en zijn passie voor Noord-Italiaanse wijnen heeft zijn personeel duidelijk nog niet geadopteerd. Gelukkig maken de wijnen zelf veel goed. Wij kiezen een karafje suggestiewijn, rood en wit. De Chardonnay heeft veel tijd nodig om op smaak te komen, maar stelt niet teleur. Dunkl, de rode wijn, blijkt smaakvol en licht genoeg voor een lunch. Maar eerst nog een prosecco, waarvan de volle smaak verraadt dat hier een kenner de selectie samenstelt. En een sgroppino, een mix van sorbet en wodka die de smaakpapillen kietelt voor wat komt.

Maar wat komt, is een eerder tegenvallende lunchkaart met steak, pasta, salades, en de onvermijdelijke scampi. Zo dominant Süd-Tirol in de wijnkelder is, zo afwezig op het menu. 'Klassiekers met een zuiderse toets', klinkt het op de website van La Passione. Nochtans heeft Noord-Italië meer te bieden. Dit lijkt dan ook een compromis te zijn om de drempel laag genoeg te houden.

Het lunchmenu heeft meer in zijn mars: pladijs als voorgerecht, gevolgd door parelhoen. Mijn tafelgenoot kiest à la carte voor een insalata caprese, en de 'marktverse vis' als hoofdgerecht. Die kabeljauw blijkt uiteindelijk de grootste ontgoocheling van de middag. Voor de niet-onaardige prijs van 35 euro verwacht je een perfect gegaarde kabeljauw, waar het vel spontaan van afglijdt en die als boter in de mond smelt. De realiteit is echter een pak taaier en rafeliger. De parelhoen is daarentegen degelijk geserveerd, met een lekkere, zoete vleessaus. De wintergroenten zijn net als bij de kabeljauw knapperig en smaakvol. Eenzelfde balans bij de pladijs en de insalata caprese, die smeuïge mozzarella verrassend lekker combineert met krokante, gebakken uitjes: degelijk, lekker en mooi gepresenteerd.

Als dessert kiezen we voor het nagerecht van de chef en een kaasplankje, beiden rijkelijk gedresseerd. Al komen de kazen niet uit Noord-Italië.

Een aanrader? Ondanks het visgerecht hebben we lekker gegeten en gedronken. Maar La Passione kiest bewust niet tussen de meerwaardezoeker en de klassieke brasserie-bezoeker, en dreigt zo tussen twee stoelen te vallen. Al verdient dit gepassioneerde concept zeker alle aanmoediging.

( Mine Dalemans)