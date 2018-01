Koperen buizen aan kerk gestolen 02u43 0

In Eversel bij Heusden-Zolder hebben dieven weer toegeslagen aan een kerk. Daar werven zeven van de acht koperen regenpijpen afgerukt en gestolen. In totaal gaat om meer dan 20 meter buis. De kerkraad van Eversel stak de koppen bij elkaar en zoekt een oplossing. De politie onderzoekt de feiten. Vorige weken werden ook al koperen buizen gestolen aan kerken in Opglabbeek, Genk, Bree en Bocholt. De daders gaan steeds op dezelfde wijze tewerk. (MMM)