Kleuterschool ontruimd voor bomen op speelplaats 19 januari 2018

De wijkschool van het 'Molenholleke' in Heusden-Zolder werd donderdag ontruimd, omwille van de storm. Leerkrachten zagen tegen de middag verschillende bomen van de buren omgaan en op de speelplaats ploffen. Een afdakje werd door de vallende kolossen vernield. De school besloot dat het veiliger was de school te ontruimen, en verwittigde daarom de ouders. Donderdagnamiddag werd alles opgeruimd en gecontroleerd. De omgeving is nu weer veilig, zodat de lessen weer van start kunnen. (RTZ)