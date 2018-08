Kasteel Vogelsanck zet deuren wéér open 22 augustus 2018

Kasteel Vogelsanck zet haar deuren opnieuw open voor het grote publiek en dat wegens het enorme succes vorig jaar.





"Op 6 en 7 oktober worden de inwoners van Heusden-Zolder en ver daarbuiten verwelkomd om hen de verschillende mooie en interessante plekjes van het kasteel voor te stellen", klinkt het. "In groepjes van ongeveer 20 personen krijg je van een ervaren gids gedurende een half uurtje deskundige uitleg over de geschiedenis van het kasteel. Je kan de gotische kapel of het roze salon ontdekken, maar ook het arboretum van acht hectare. Na het wandelen kan je even uitblazen in een ritje met de koets of in de speciale watertaxi in de vijver rond het kasteel.





Nieuw voor deze editie is het aanbod voor kinderen, zoals bijvoorbeeld het touwenparcours in de bomen van het park. Avonturiers wagen hun kans op het off road parcours of kunnen kiezen voor een vlucht in een helikopter." Ook dit jaar is er een brocante markt met maar liefst 30 standhouders. Kaarten zijn sinds deze wee kverkrijgbaar bij het kantoor Toerisme Heusden-Zolder, Broekmans Zolder en ING Heusden. Het terrein bezoeken kost 10 euro. Wie ook in het kasteel wil, betaalt 20 euro. Kinderen jongeren dan zes jaar hebben gratis toegang. Kies je voor een ticket mét kasteelbezoek, dan betaal je 20 euro.





Wil je het terrein verkennen en genieten van één van de vele attracties, dan betaal je slechts 10. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen gratis deelnemen. Meer info op www.kucuna.be. (MMM)