Jo laat kip Curry weer toveren bij Belgium's Got Talent 09 maart 2018

03u01 0

Wie vanavond naar Belgium's Got Talent kijkt op VTM, herkent mogelijk Jo De Rijck uit Heusden-Zolder. De goochelaar én mentalist staat er op de planken met zijn getrainde kip genaamd Curry. Het is niet de eerste keer dat De Rijck aan de talentenshow deelneemt, want in de editie van 2013 haalde hij zefs de halve finale.





"Dit keer gaat het om een act die nog heel moeilijk is, natuurlijk weer met de vertrouwde Kip Curry", legt hij uit. "Curry zal moeten raden aan welk land An Lemmens op dat moment denkt. Daarna gebeurt er ook nog iets straf met een ei dat Curry zal leggen, maar dat zal ik nog niet verklappen."





Vorig jaar trad De Rijck op in Las Vegas in de gekende tv-show 'Penn & Teller: Fool us'. Hij wist als enige van alle deelnemers toen om de jury te bedotten. (MMM)